Australian PGA Championship 2026 Tee Times: Rounds One And Two
All of the tee times wherever you are for the first two rounds of the 2026 Australian PGA Championship
It's a big week Down Under as the BMW Australian PGA Championship gets the 2027 DP World Tour season underway.
There's a stacked field assembled at Sydney's The Lakes GC, headlined by the likes of Cameron Smith, Adam Scott, Lucas Herbert, Min Woo Lee and defending champion David Puig.
The event carries an AUD $2.5m purse and also offers a spot into next year's PGA Championship, so there's plenty to play for as competitors look to get their seasons off to a strong start.
Due to Australia's time difference, the action will take place a day earlier for viewers in the US and overlap into the early hours of the morning for UK fans.
So, here's a look at all of the pairings and start times for the opening two rounds of the 2026 BMW Australian PGA Championship in the US and UK as well as local times:
Australian PGA Championship tee times: ET
Round 1: 1st tee (Wednesday due to time difference)
- 3 PM ET: Paul Beauvy, Adam Bland, James Marchesani
- 3:10 PM ET: Ryan Lumsden, Declan O’Donovan, Justin Warren
- 3:20 PM ET: Jannik de Bruyn, Haydn Barron, Austen Truslow
- 3:30 PM ET: Brandon Robinson Thompson, Daniel Gale, Tapio Pulkkanen
- 3:40 PM ET: Connor McKinney, Eddie Pepperell, Pablo Ereño
- 3:50 PM ET: Ashun Wu, Joel Girrbach, Christopher Wood
- 4 PM ET: Andrew Martin, Julien Sale, Connor Syme
- 4:10 PM ET: Brett Coletta, David Ravetto, Jack Thompson
- 4:20 PM ET: William Bruyeres, Lars van der Vight, Sebastian Söderberg
- 4:30 PM ET: Adam Wallin, Jake McLeod, Nathan Barbieri
- 4:40 PM ET: Will Enefer, Douglas Klein, Brady Watt
- 4:50 PM ET: David Nyfjall, Zachary Ion, Mako Thompson
- 5 PM ET: Robbie Minns, Joseph Hodgson, Eliot Baker
- 8:10 PM ET: Cam Smith, Corey Conners, Nicolai Højgaard
- 8:20 PM ET: Cam Davis, Josele Ballester, Tom McKibbin
- 8:30 PM ET: Geoff Ogilvy, Marc Leishman, Thomas Pieters
- 8:40 PM ET: Travis Smyth, Harold Varner III, Rafa Cabrera Bello
- 8:50 PM ET: Austin Bautista, Carlos Ortiz, Byeong Hun An
- 9 PM ET: Anthony Quayle, Caleb Surratt, Christofer Blomstrand
- 9:10 PM ET: Harrison Crowe, Filippo Celli, Brandon Stone
- 9:20 PM ET: Josh Armstrong, Ugo Coussaud, Johannes Veerman
- 9:30 PM ET: David Law, Rocco Repetto Taylor, MJ Maguire
- 9:40 PM ET: Ivan Cantero, Jasper Stubbs, Matthew Griffin
- 9:50 PM ET: Tom Lewis, Zach Murray, Saptak Talwar
- 10 PM ET: Jimmy Zheng, Andrew Campbell, Marcus Helligkilde
- 10:10 PM ET: Coby Carruthers, Harry Peterson, Josh Edgar
Round 1: 10th tee (Wednesday)
- 2:55 PM ET: Alex Noren, Min Woo Lee, Adam Scott
- 3:05 PM ET: Lucas Herbert, Daniel Hillier, David Puig
- 3:15 PM ET: Elvis Smylie, Ross Steelman, Sudarshan Yellamaraju
- 3:25 PM ET: Cameron John, Sandy Scott, Richard Mansell
- 3:35 PM ET: Kazuma Kobori, Michael La Sasso, Wenyi Ding
- 3:45 PM ET: Ryan Peake, Tommy Morrison, Edoardo Molinari
- 3:55 PM ET: Nick Voke, Peter Lonard, Ben Schmidt
- 4:05 PM ET: John Catlin, Cory Crawford, Jack Buchanan
- 4:15 PM ET: Blake Proverbs, Michael Wright, Matteo Cristoni
- 4:25 PM ET: Louis Dobbelaar, Josh Younger, Michael Hendry
- 4:35 PM ET: Ian Snyman, Connor McDade, Cameron Harlock
- 4:45 PM ET: Darcy Brereton, Jared Edwards, Jansen Preston
- 4:55 PM ET: Philipp Katich, Matt Jager, Andre Lautee
- 8:15 PM ET: Ben Eccles, David Micheluzzi, Matt Jones
- 8:25 PM ET: Oliver Bekker, Andrew Wilson, Jason Scrivener
- 8:35 PM ET: Marc Warren, Wade Ormsby, Kiradech Aphibarnrat
- 8:45 PM ET: Oihan Guillamoundeguy, Liam Nolan, Thomas Giroux
- 8:55 PM ET: Will Florimo, Junghwan Lee, Jordan Doull
- 9:05 PM ET: Sam Bairstow, Romain Langasque, Matias Sanchez
- 9:15 PM ET: Nicolai von Dellingshausen, Ricardo Gouveia, James Conran
- 9:25 PM ET: Darius van Driel, Josh Geary, Yanhan Zhou
- 9:35 PM ET: Ben Henkel, John Gough, Phoenix Campbell
- 9:45 PM ET: Sebastian Friedrichsen, Curtis Luck, Lachlan Barker
- 9:55 PM ET: Maxence Giboudot, Todd Sinnott, Herman Loubser
- 10:05 PM ET: Lachie Aylen, Jason Hong, Jack Murdoch
- 10:15 PM ET: Blake Phillips, Austin Gean, Max Ford
Round 2: 1st tee (Thursday)
- 3 PM ET: Ben Eccles, David Micheluzzi, Matt Jones
- 3:10 PM ET: Oliver Bekker, Andrew Wilson, Jason Scrivener
- 3:20 PM ET: Marc Warren, Wade Ormsby, Kiradech Aphibarnrat
- 3:30 PM ET: Oihan Guillamoundeguy, Liam Nolan, Thomas Giroux
- 3:40 PM ET: Will Florimo, Junghwan Lee, Jordan Doull
- 3:50 PM ET: Sam Bairstow, Romain Langasque, Matias Sanchez
- 4 PM ET: Nicolai von Dellingshausen, Ricardo Gouveia, James Conran
- 4:10 PM ET: Darius van Driel, Josh Geary, Yanhan Zhou
- 4:20 PM ET: Ben Henkel, John Gough, Phoenix Campbell
- 4:30 PM ET: Sebastian Friedrichsen, Curtis Luck, Lachlan Barker
- 4:40 PM ET: Maxence Giboudot, Todd Sinnott, Herman Loubser
- 4:50 PM ET: Lachie Aylen, Jason Hong, Jack Murdoch
- 5 PM ET: Blake Phillips, Austin Gean, Max Ford
- 8:10 PM ET: Alex Noren, Min Woo Lee, Adam Scott
- 8:20 PM ET: Lucas Herbert, Daniel Hillier, David Puig
- 8:30 PM ET: Elvis Smylie, Ross Steelman, Sudarshan Yellamaraju
- 8:40 PM ET: Cameron John, Sandy Scott, Richard Mansell
- 8:50 PM ET: Kazuma Kobori, Michael La Sasso, Wenyi Ding
- 9 PM ET: Ryan Peake, Tommy Morrison, Edoardo Molinari
- 9:10 PM ET: Nick Voke, Peter Lonard, Ben Schmidt
- 9:20 PM ET: John Catlin, Cory Crawford, Jack Buchanan
- 9:30 PM ET: Blake Proverbs, Michael Wright, Matteo Cristoni
- 9:40 PM ET: Louis Dobbelaar, Josh Younger, Michael Hendry
- 9:50 PM ET: Ian Snyman, Connor McDade, Cameron Harlock
- 10 PM ET: Darcy Brereton, Jared Edwards, Jansen Preston
- 10:10 PM ET: Philipp Katich, Matt Jager, Andre Lautee
Round 2: 10th tee (Thursday)
- 2:55 PM ET: Cam Smith, Corey Conners, Nicolai Højgaard
- 3:05 PM ET: Cam Davis, Josele Ballester, Tom McKibbin
- 3:15 PM ET: Geoff Ogilvy, Marc Leishman, Thomas Pieters
- 3:25 PM ET: Travis Smyth, Harold Varner III, Rafa Cabrera Bello
- 3:35 PM ET: Austin Bautista, Carlos Ortiz, Byeong Hun An
- 3:45 PM ET: Anthony Quayle, Caleb Surratt, Christofer Blomstrand
- 3:55 PM ET: Harrison Crowe, Filippo Celli, Brandon Stone
- 4:05 PM ET: Josh Armstrong, Ugo Coussaud, Johannes Veerman
- 4:15 PM ET: David Law, Rocco Repetto Taylor, MJ Maguire
- 4:25 PM ET: Ivan Cantero, Jasper Stubbs, Matthew Griffin
- 4:35 PM ET: Tom Lewis, Zach Murray, Saptak Talwar
- 4:45 PM ET: Jimmy Zheng, Andrew Campbell, Marcus Helligkilde
- 4:55 PM ET: Coby Carruthers, Harry Peterson, Josh Edgar
- 8:15 PM ET: Paul Beauvy, Adam Bland, James Marchesani
- 8:25 PM ET: Ryan Lumsden, Declan O’Donovan, Justin Warren
- 8:35 PM ET: Jannik de Bruyn, Haydn Barron, Austen Truslow
- 8:45 PM ET: Brandon Robinson Thompson, Daniel Gale, Tapio Pulkkanen
- 8:55 PM ET: Connor McKinney, Eddie Pepperell, Pablo Ereño
- 9:05 PM ET: Ashun Wu, Joel Girrbach, Christopher Wood
- 9:15 PM ET: Andrew Martin, Julien Sale, Connor Syme
- 9:25 PM ET: Brett Coletta, David Ravetto, Jack Thompson
- 9:35 PM ET: William Bruyeres, Lars van der Vight, Sebastian Söderberg
- 9:45 PM ET: Adam Wallin, Jake McLeod, Nathan Barbieri
- 9:55 PM ET: Will Enefer, Douglas Klein, Brady Watt
- 10:05 PM ET: David Nyfjall, Zachary Ion, Mako Thompson
- 10:15 PM ET: Robbie Minns, Joseph Hodgson, Eliot Baker
Australian PGA Championship tee times UK time
Round 1: 1st tee UK time
- 8 PM GMT: Paul Beauvy, Adam Bland, James Marchesani (Wednesday)
- 8:10 PM GMT: Ryan Lumsden, Declan O’Donovan, Justin Warren (Wednesday)
- 8:20 PM GMT: Jannik de Bruyn, Haydn Barron, Austen Truslow (Wednesday)
- 8:30 PM GMT: Brandon Robinson Thompson, Daniel Gale, Tapio Pulkkanen (Wednesday)
- 8:40 PM GMT: Connor McKinney, Eddie Pepperell, Pablo Ereño (Wednesday)
- 8:50 PM GMT: Ashun Wu, Joel Girrbach, Christopher Wood (Wednesday)
- 9 PM GMT: Andrew Martin, Julien Sale, Connor Syme (Wednesday)
- 9:10 PM GMT: Brett Coletta, David Ravetto, Jack Thompson (Wednesday)
- 9:20 PM GMT: William Bruyeres, Lars van der Vight, Sebastian Söderberg (Wednesday)
- 9:30 PM GMT: Adam Wallin, Jake McLeod, Nathan Barbieri (Wednesday)
- 9:40 PM GMT: Will Enefer, Douglas Klein, Brady Watt (Wednesday)
- 9:50 PM GMT: David Nyfjall, Zachary Ion, Mako Thompson (Wednesday)
- 10 PM GMT: Robbie Minns, Joseph Hodgson, Eliot Baker (Wednesday)
- 1:10 AM GMT: Cam Smith, Corey Conners, Nicolai Højgaard (Thursday)
- 1:20 AM GMT: Cam Davis, Josele Ballester, Tom McKibbin (Thursday)
- 1:30 AM GMT: Geoff Ogilvy, Marc Leishman, Thomas Pieters (Thursday)
- 1:40 AM GMT: Travis Smyth, Harold Varner III, Rafa Cabrera Bello (Thursday)
- 1:50 AM GMT: Austin Bautista, Carlos Ortiz, Byeong Hun An (Thursday)
- 2 AM GMT: Anthony Quayle, Caleb Surratt, Christofer Blomstrand (Thursday)
- 2:10 AM GMT: Harrison Crowe, Filippo Celli, Brandon Stone (Thursday)
- 2:20 AM GMT: Josh Armstrong, Ugo Coussaud, Johannes Veerman (Thursday)
- 2:30 AM GMT: David Law, Rocco Repetto Taylor, MJ Maguire (Thursday)
- 2:40 AM GMT: Ivan Cantero, Jasper Stubbs, Matthew Griffin (Thursday)
- 2:50 AM GMT: Tom Lewis, Zach Murray, Saptak Talwar (Thursday)
- 3 AM GMT: Jimmy Zheng, Andrew Campbell, Marcus Helligkilde (Thursday)
- 3:10 AM GMT: Coby Carruthers, Harry Peterson, Josh Edgar (Thursday)
Round 1: 10th tee UK time
- 7:55 PM GMT: Alex Noren, Min Woo Lee, Adam Scott (Wednesday)
- 8:05 PM GMT: Lucas Herbert, Daniel Hillier, David Puig (Wednesday)
- 8:15 PM GMT: Elvis Smylie, Ross Steelman, Sudarshan Yellamaraju (Wednesday)
- 8:25 PM GMT: Cameron John, Sandy Scott, Richard Mansell (Wednesday)
- 8:35 PM GMT: Kazuma Kobori, Michael La Sasso, Wenyi Ding (Wednesday)
- 8:45 PM GMT: Ryan Peake, Tommy Morrison, Edoardo Molinari (Wednesday)
- 8:55 PM GMT: Nick Voke, Peter Lonard, Ben Schmidt (Wednesday)
- 9:05 PM GMT: John Catlin, Cory Crawford, Jack Buchanan (Wednesday)
- 9:15 PM GMT: Blake Proverbs, Michael Wright, Matteo Cristoni (Wednesday)
- 9:25 PM GMT: Louis Dobbelaar, Josh Younger, Michael Hendry (Wednesday)
- 9:35 PM GMT: Ian Snyman, Connor McDade, Cameron Harlock (Wednesday)
- 9:45 PM GMT: Darcy Brereton, Jared Edwards, Jansen Preston (Wednesday)
- 9:55 PM GMT: Philipp Katich, Matt Jager, Andre Lautee (Wednesday)
- 1:15 AM GMT: Ben Eccles, David Micheluzzi, Matt Jones (Thursday)
- 1:25 AM GMT: Oliver Bekker, Andrew Wilson, Jason Scrivener (Thursday)
- 1:35 AM GMT: Marc Warren, Wade Ormsby, Kiradech Aphibarnrat (Thursday)
- 1:45 AM GMT: Oihan Guillamoundeguy, Liam Nolan, Thomas Giroux (Thursday)
- 1:55 AM GMT: Will Florimo, Junghwan Lee, Jordan Doull (Thursday)
- 2:05 AM GMT: Sam Bairstow, Romain Langasque, Matias Sanchez (Thursday)
- 2:15 AM GMT: Nicolai von Dellingshausen, Ricardo Gouveia, James Conran (Thursday)
- 2:25 AM GMT: Darius van Driel, Josh Geary, Yanhan Zhou (Thursday)
- 2:35 AM GMT: Ben Henkel, John Gough, Phoenix Campbell (Thursday)
- 2:45 AM GMT: Sebastian Friedrichsen, Curtis Luck, Lachlan Barker (Thursday)
- 2:55 AM GMT: Maxence Giboudot, Todd Sinnott, Herman Loubser (Thursday)
- 3:05 AM GMT: Lachie Aylen, Jason Hong, Jack Murdoch (Thursday)
- 3:15 AM GMT: Blake Phillips, Austin Gean, Max Ford (Thursday)
Round 2: 1st tee UK time
- 8 PM GMT: Ben Eccles, David Micheluzzi, Matt Jones (Thursday)
- 8:10 PM GMT: Oliver Bekker, Andrew Wilson, Jason Scrivener (Thursday)
- 8:20 PM GMT: Marc Warren, Wade Ormsby, Kiradech Aphibarnrat (Thursday)
- 8:30 PM GMT: Oihan Guillamoundeguy, Liam Nolan, Thomas Giroux (Thursday)
- 8:40 PM GMT: Will Florimo, Junghwan Lee, Jordan Doull (Thursday)
- 8:50 PM GMT: Sam Bairstow, Romain Langasque, Matias Sanchez (Thursday)
- 9 PM GMT: Nicolai von Dellingshausen, Ricardo Gouveia, James Conran (Thursday)
- 9:10 PM GMT: Darius van Driel, Josh Geary, Yanhan Zhou (Thursday)
- 9:20 PM GMT: Ben Henkel, John Gough, Phoenix Campbell (Thursday)
- 9:30 PM GMT: Sebastian Friedrichsen, Curtis Luck, Lachlan Barker (Thursday)
- 9:40 PM GMT: Maxence Giboudot, Todd Sinnott, Herman Loubser (Thursday)
- 9:50 PM GMT: Lachie Aylen, Jason Hong, Jack Murdoch (Thursday)
- 10 PM GMT: Blake Phillips, Austin Gean, Max Ford (Thursday)
- 1:10 AM GMT: Alex Noren, Min Woo Lee, Adam Scott (Friday)
- 1:20 AM GMT: Lucas Herbert, Daniel Hillier, David Puig (Friday)
- 1:30 AM GMT: Elvis Smylie, Ross Steelman, Sudarshan Yellamaraju (Friday)
- 1:40 AM GMT: Cameron John, Sandy Scott, Richard Mansell (Friday)
- 1:50 AM GMT: Kazuma Kobori, Michael La Sasso, Wenyi Ding (Friday)
- 2 AM GMT: Ryan Peake, Tommy Morrison, Edoardo Molinari (Friday)
- 2:10 AM GMT: Nick Voke, Peter Lonard, Ben Schmidt (Friday)
- 2:20 AM GMT: John Catlin, Cory Crawford, Jack Buchanan (Friday)
- 2:30 AM GMT: Blake Proverbs, Michael Wright, Matteo Cristoni (Friday)
- 2:40 AM GMT: Louis Dobbelaar, Josh Younger, Michael Hendry (Friday)
- 2:50 AM GMT: Ian Snyman, Connor McDade, Cameron Harlock (Friday)
- 3 AM GMT: Darcy Brereton, Jared Edwards, Jansen Preston (Friday)
- 3:10 AM GMT: Philipp Katich, Matt Jager, Andre Lautee (Friday)
Round 2: 10th tee UK time
- 7:55 PM GMT: Cam Smith, Corey Conners, Nicolai Højgaard (Thursday)
- 8:05 PM GMT: Cam Davis, Josele Ballester, Tom McKibbin (Thursday)
- 8:15 PM GMT: Geoff Ogilvy, Marc Leishman, Thomas Pieters (Thursday)
- 8:25 PM GMT: Travis Smyth, Harold Varner III, Rafa Cabrera Bello (Thursday)
- 8:35 PM GMT: Austin Bautista, Carlos Ortiz, Byeong Hun An (Thursday)
- 8:45 PM GMT: Anthony Quayle, Caleb Surratt, Christofer Blomstrand (Thursday)
- 8:55 PM GMT: Harrison Crowe, Filippo Celli, Brandon Stone (Thursday)
- 9:05 PM GMT: Josh Armstrong, Ugo Coussaud, Johannes Veerman (Thursday)
- 9:15 PM GMT: David Law, Rocco Repetto Taylor, MJ Maguire (Thursday)
- 9:25 PM GMT: Ivan Cantero, Jasper Stubbs, Matthew Griffin (Thursday)
- 9:35 PM GMT: Tom Lewis, Zach Murray, Saptak Talwar (Thursday)
- 9:45 PM GMT: Jimmy Zheng, Andrew Campbell, Marcus Helligkilde (Thursday)
- 9:55 PM GMT: Coby Carruthers, Harry Peterson, Josh Edgar (Thursday)
- 1:15 AM GMT: Paul Beauvy, Adam Bland, James Marchesani (Friday)
- 1:25 AM GMT: Ryan Lumsden, Declan O’Donovan, Justin Warren (Friday)
- 1:35 AM GMT: Jannik de Bruyn, Haydn Barron, Austen Truslow (Friday)
- 1:45 AM GMT: Brandon Robinson Thompson, Daniel Gale, Tapio Pulkkanen (Friday)
- 1:55 AM GMT: Connor McKinney, Eddie Pepperell, Pablo Ereño (Friday)
- 2:05 AM GMT: Ashun Wu, Joel Girrbach, Christopher Wood (Friday)
- 2:15 AM GMT: Andrew Martin, Julien Sale, Connor Syme (Friday)
- 2:25 AM GMT: Brett Coletta, David Ravetto, Jack Thompson (Friday)
- 2:35 AM GMT: William Bruyeres, Lars van der Vight, Sebastian Söderberg (Friday)
- 2:45 AM GMT: Adam Wallin, Jake McLeod, Nathan Barbieri (Friday)
- 2:55 AM GMT: Will Enefer, Douglas Klein, Brady Watt (Friday)
- 3:05 AM GMT: David Nyfjall, Zachary Ion, Mako Thompson (Friday)
- 3:15 AM GMT: Robbie Minns, Joseph Hodgson, Eliot Baker (Friday)
Australian PGA Championship tee times local
Round 1: 1st tee Thursday local time
- 7 AM: Paul Beauvy, Adam Bland, James Marchesani
- 7.10 AM: Ryan Lumsden, Declan O’Donovan, Justin Warren
- 7.20 AM: Jannik de Bruyn, Haydn Barron, Austen Truslow
- 7.30 AM: Brandon Robinson Thompson, Daniel Gale, Tapio Pulkkanen
- 7.40 AM: Connor McKinney, Eddie Pepperell, Pablo Ereño
- 7.50 AM: Ashun Wu, Joel Girrbach, Christopher Wood
- 8 AM: Andrew Martin, Julien Sale, Connor Syme
- 8.10 AM: Brett Coletta, David Ravetto, Jack Thompson
- 8.20 AM: William Bruyeres, Lars van der Vight, Sebastian Söderberg
- 8.30 AM: Adam Wallin, Jake McLeod, Nathan Barbieri
- 8.40 AM: Will Enefer, Douglas Klein, Brady Watt
- 8.50 AM: David Nyfjall, Zachary Ion, Mako Thompson
- 9 AM: Robbie Minns, Joseph Hodgson, Eliot Baker
- 12.10 PM: Cam Smith, Corey Conners, Nicolai Højgaard
- 12.20 PM: Cam Davis, Josele Ballester, Tom McKibbin
- 12.30 PM: Geoff Ogilvy, Marc Leishman, Thomas Pieters
- 12.40 PM: Travis Smyth, Harold Varner III, Rafa Cabrera Bello
- 12.50 PM: Austin Bautista, Carlos Ortiz, Byeong Hun An
- 1 PM: Anthony Quayle, Caleb Surratt, Christofer Blomstrand
- 1.10 PM: Harrison Crowe, Filippo Celli, Brandon Stone
- 1.20 PM: Josh Armstrong, Ugo Coussaud, Johannes Veerman
- 1.30 PM: David Law, Rocco Repetto Taylor, MJ Maguire
- 1.40 PM: Ivan Cantero, Jasper Stubbs, Matthew Griffin
- 1.50 PM: Tom Lewis, Zach Murray, Saptak Talwar
- 2 PM: Jimmy Zheng, Andrew Campbell, Marcus Helligkilde
- 2.10 PM: Coby Carruthers, Harry Peterson, Josh Edgar
Round 1: 10th tee Thursday local time
- 6.55 AM: Alex Noren, Min Woo Lee, Adam Scott
- 7.05 AM: Lucas Herbert, Daniel Hillier, David Puig
- 7.15 AM: Elvis Smylie, Ross Steelman, Sudarshan Yellamaraju
- 7.25 AM: Cameron John, Sandy Scott, Richard Mansell
- 7.35 AM: Kazuma Kobori, Michael La Sasso, Wenyi Ding
- 7.45 AM: Ryan Peake, Tommy Morrison, Edoardo Molinari
- 7.55 AM: Nick Voke, Peter Lonard, Ben Schmidt
- 8.05 AM: John Catlin, Cory Crawford, Jack Buchanan
- 8.15 AM: Blake Proverbs, Michael Wright, Matteo Cristoni
- 8.25 AM: Louis Dobbelaar, Josh Younger, Michael Hendry
- 8.35 AM: Ian Snyman, Connor McDade, Cameron Harlock
- 8.45 AM: Darcy Brereton, Jared Edwards, Jansen Preston
- 8.55 AM: Philipp Katich, Matt Jager, Andre Lautee
- 12.15 PM: Ben Eccles, David Micheluzzi, Matt Jones
- 12.25 PM: Oliver Bekker, Andrew Wilson, Jason Scrivener
- 12.35 PM: Marc Warren, Wade Ormsby, Kiradech Aphibarnrat
- 12.45 PM: Oihan Guillamoundeguy, Liam Nolan, Thomas Giroux
- 12.55 PM: Will Florimo, Junghwan Lee, Jordan Doull
- 1.05 PM: Sam Bairstow, Romain Langasque, Matias Sanchez
- 1.15 PM: Nicolai von Dellingshausen, Ricardo Gouveia, James Conran
- 1.25 PM: Darius van Driel, Josh Geary, Yanhan Zhou
- 1.35 PM: Ben Henkel, John Gough, Phoenix Campbell
- 1.45 PM: Sebastian Friedrichsen, Curtis Luck, Lachlan Barker
- 1.55 PM: Maxence Giboudot, Todd Sinnott, Herman Loubser
- 2.05 PM: Lachie Aylen, Jason Hong, Jack Murdoch
- 2.15 PM: Blake Phillips, Austin Gean, Max Ford
Round 2: 1st tee Friday local time
- 7 AM: Ben Eccles, David Micheluzzi, Matt Jones
- 7:10 AM: Oliver Bekker, Andrew Wilson, Jason Scrivener
- 7:20 AM: Marc Warren, Wade Ormsby, Kiradech Aphibarnrat
- 7:30 AM: Oihan Guillamoundeguy, Liam Nolan, Thomas Giroux
- 7:40 AM: Will Florimo, Junghwan Lee, Jordan Doull
- 7:50 AM: Sam Bairstow, Romain Langasque, Matias Sanchez
- 8 AM: Nicolai von Dellingshausen, Ricardo Gouveia, James Conran
- 8:10 AM: Darius van Driel, Josh Geary, Yanhan Zhou
- 8:20 AM: Ben Henkel, John Gough, Phoenix Campbell
- 8:30 AM: Sebastian Friedrichsen, Curtis Luck, Lachlan Barker
- 8:40 AM: Maxence Giboudot, Todd Sinnott, Herman Loubser
- 8:50 AM: Lachie Aylen, Jason Hong, Jack Murdoch
- 9 AM: Blake Phillips, Austin Gean, Max Ford
- 12:10 PM: Alex Noren, Min Woo Lee, Adam Scott
- 12:20 PM: Lucas Herbert, Daniel Hillier, David Puig
- 12:30 PM: Elvis Smylie, Ross Steelman, Sudarshan Yellamaraju
- 12:40 PM: Cameron John, Sandy Scott, Richard Mansell
- 12:50 PM: Kazuma Kobori, Michael La Sasso, Wenyi Ding
- 1 PM: Ryan Peake, Tommy Morrison, Edoardo Molinari
- 1:10 PM: Nick Voke, Peter Lonard, Ben Schmidt
- 1:20 PM: John Catlin, Cory Crawford, Jack Buchanan
- 1:30 PM: Blake Proverbs, Michael Wright, Matteo Cristoni
- 1:40 PM: Louis Dobbelaar, Josh Younger, Michael Hendry
- 1:50 PM: Ian Snyman, Connor McDade, Cameron Harlock
- 2 PM: Darcy Brereton, Jared Edwards, Jansen Preston
- 2:10 PM: Philipp Katich, Matt Jager, Andre Lautee
Round 2: 10th tee Friday local time
- 6:55 AM: Cam Smith, Corey Conners, Nicolai Højgaard
- 7:05 AM: Cam Davis, Josele Ballester, Tom McKibbin
- 7:15 AM: Geoff Ogilvy, Marc Leishman, Thomas Pieters
- 7:25 AM: Travis Smyth, Harold Varner III, Rafa Cabrera Bello
- 7:35 AM: Austin Bautista, Carlos Ortiz, Byeong Hun An
- 7:45 AM: Anthony Quayle, Caleb Surratt, Christofer Blomstrand
- 7:55 AM: Harrison Crowe, Filippo Celli, Brandon Stone
- 8:05 AM: Josh Armstrong, Ugo Coussaud, Johannes Veerman
- 8:15 AM: David Law, Rocco Repetto Taylor, MJ Maguire
- 8:25 AM: Ivan Cantero, Jasper Stubbs, Matthew Griffin
- 8:35 AM: Tom Lewis, Zach Murray, Saptak Talwar
- 8:45 AM: Jimmy Zheng, Andrew Campbell, Marcus Helligkilde
- 8:55 AM: Coby Carruthers, Harry Peterson, Josh Edgar
- 12:15 PM: Paul Beauvy, Adam Bland, James Marchesani
- 12:25 PM: Ryan Lumsden, Declan O’Donovan, Justin Warren
- 12:35 PM: Jannik de Bruyn, Haydn Barron, Austen Truslow
- 12:45 PM: Brandon Robinson Thompson, Daniel Gale, Tapio Pulkkanen
- 12:55 PM: Connor McKinney, Eddie Pepperell, Pablo Ereño
- 1:05 PM: Ashun Wu, Joel Girrbach, Christopher Wood
- 1:15 PM: Andrew Martin, Julien Sale, Connor Syme
- 1:25 PM: Brett Coletta, David Ravetto, Jack Thompson
- 1:35 PM: William Bruyeres, Lars van der Vight, Sebastian Söderberg
- 1:45 PM: Adam Wallin, Jake McLeod, Nathan Barbieri
- 1:55 PM: Will Enefer, Douglas Klein, Brady Watt
- 2:05 PM: David Nyfjall, Zachary Ion, Mako Thompson
- 2:15 PM: Robbie Minns, Joseph Hodgson, Eliot Baker
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Elliott Heath, our Engagement Editor, has been with Golf Monthly since early 2016 after graduating with a degree in Sports Journalism. He covered the 2022 and 2025 Masters from Augusta National and was there by the 18th green to watch Rory McIlroy complete the career grand slam. He has also covered six Open Championships on-site including the 150th at St Andrews. He has played golf for almost his entire life and holds a handicap of six.
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